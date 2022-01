Fiumicino, un’alta antenna spunta in via del Faro. Cittadini preoccupati: “E’ 5G”

Fiumicino – Un’alta antenna installata a ridosso dell’ex centrale elettrica su via del Faro. E i cittadini di Isola Sacra e tutta Fiumicino insorgono preoccupati. Secondo i Comitati Stop5G e Orgoglio Cittadino, infatti, si tratterebbe di un’antenna 5G installata su un paolo alto 30 metri a ridosso del McDonald’s, dei campi di atletica, del Parco Cetorelli, delle scuole e dell’asilo nido “Il Girasole”. “Un atto dissennato – affermano – che si compie dopo anni di battaglie per la salute e la tutela dei più fragili, richieste di confronto e di dialogo, produzione di materiali scientifici, disponibilità di esperti in ambito medico e ingegneristico ad aprire un tavolo di lavoro, a cui l’Amministrazione comunale ha risposto col più assoluto silenzio, di fatto ignorando le istanze dei cittadini”.

“Sarebbe stato opportuno che il Comune – proseguono – avesse riservato al problema della moltiplicazione dei campi elettromagnetici attraverso queste tecnologie la stessa attenzione dedicata alla questione Covid, di certo non l’unica sussistente e non l’unica minaccia al benessere della cittadinanza. I Comitati si ritengono estremamente delusi e insoddisfatti per l’indifferenza e la negligenza dell’Amministrazione tutta, nella sua parte politica ed anche nel ramo amministrativo-procedurale, specificamente chiamato in causa”.

“Ringraziamo dunque il Sindaco, primo tutore della salute collettiva, per averci esposti alle radiazioni. Il tutto nell’assenza di qualunque avviso o informazione ai cittadini. Non disponendo purtroppo delle risorse per andare per vie legali, i Comitati demandano ora il problema al senso di responsabilità di tutte le mamme e tutti i papà, inevitabilmente coinvolti”, concludono.

