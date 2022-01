Ostia, Consiglio straordinario per discutere del presente e del futuro dell’ospedale Grassi

Ostia – “L’ospedale G.B. Grassi, che serve i territori del X Municipio e di Fiumicino, ha molti punti di forza, ma anche molte criticità. Convinto che l’integrazione socio sanitaria e il dialogo tra le istituzioni presenti in un territorio debbano essere l’elemento fondante per erogare servizi efficienti ed efficaci ai cittadini, il presidente del Municipio X Mario Falconi, nel corso del Consiglio tenutosi stamattina, ha comunicato di aver deciso insieme con tutte le forze di maggioranza, di chiedere la convocazione di un Consiglio straordinario per discutere del presente e del futuro del nostro nosocomio, insieme a Regione, Asl Roma 3 e associazioni“.

E’ quanto si legge in una nota diffusa dal X Municipio di Roma, che prosegue: “Questo Consiglio sarà, oltre che l’occasione per dare il benvenuto alla nuova direttrice generale della Asl Roma 3 Francesca Milito, l’inizio di una sinergia tra istituzioni e cittadini che porterà buone pratiche per la sanità locale”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.