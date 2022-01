Servizio Civile Universale a Sabaudia, il 20 gennaio incontro informativo sulle modalità per presentare le domande

Sabaudia – I giovani tra i 18 e i 28 anni interessati ad aderire al Servizio Civile Universale nell’ambito dei due progetti “Sabaudia Cultura ed Educazione” accreditati, per il secondo anno consecutivo dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno tempo fino al 26 gennaio alle ore 14 per presentare la propria candidatura. La domanda va presentata attraverso la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/ raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

I posti disponibili sono 48 e riguardano ragazze e ragazzi, residenti e non, anche se iscritti ad un percorso di studi, che vogliano impegnare 25 ore settimanali a fronte di un assegno mensile di 444,30 euro, in un percorso di crescita personale e professionale.

L’Amministrazione comunale e la Nomina Srl, società che supporta l’Ente nella gestione del Bando di Servizio Civile Universale, hanno organizzato per domani giorno 20 gennaio 2022alle ore 17:00, un incontro online tramitepiattaforma ZOOM per promuovere ed illustrare le opportunità del nuovo Bando di Servizio Civile Universale.

L’incontro è dedicato, in particolar modo, a spiegare agli aspiranti volontari e volontarie come presentare correttamente la domanda di partecipazione al bando, illustrare le diverse opportunità presenti sul territorio e rispondere ad ogni richiesta di informazioni. Gli interessati possono prenotare la propria partecipazione all’incontro online:

· Contattando la Nomina srl al numero 080 2146189 (lun – ven 8.30 -13.30 / 14.30 – 19.30) o tramite email all’indirizzoinfo.nominasrl@gmail.com;

· Contattando il referente per il Comune di Sabaudia inviando una mail all’indirizzo f.minotti@comune.sabaudia.latina.it

Gli aspiranti volontari che avranno registrato la loro partecipazione all’evento saranno poi ricontattati per l’invio del link di accesso all’incontro su piattaforma ZOOM.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sabaudia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sabaudia, clicca su questo link