Vaticano: Sant’Ireneo di Lione avrà il titolo di “dottore della Chiesa”

Città del Vaticano – Durante l’udienza di stamane dal Papa, il cardinale Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi, ha proposto al Pontefice di accogliere il parere affermativo della Sessione plenaria dei cardinali e vescovi membri del Dicastero, circa il conferimento del titolo di Dottore della Chiesa universale a Sant’Ireneo, vescovo di Lione, nato probabilmente a Smirne (ora Turchia) fra il 130 e il 140 e morto a Lione (Francia) nel 202.

Nel corso della stessa Udienza il Papa ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti riguardanti: le virtù eroiche del Servo di Dio Francesco Saverio Toppi, dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, arcivescovo prelato di Pompei o della Beatissima Vergine del Ss.mo Rosario, nato il 26 giugno 1925 a Brusciano (Napoli) e morto il 2 aprile 2007 a Nola (Napoli); le virtù eroiche della Serva di Dio Maria Teresa De Vincenti (al secolo Raffaella), fondatrice della Congregazione delle Piccole Operaie dei Sacri Cuori, nata il 1/o maggio 1872 ad Acri (Cosenza) e ivi morta il 23 novembre 1936; le virtù eroiche della Serva di Dio Gabriella Borgarino (al secolo Teresa), della Società delle Figlie della Carità, nata il 2 settembre 1880 a Boves (Cuneo) e morta il 1/o gennaio 1949 a Luserna (Trento).

