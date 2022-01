Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Lungo il bordo destro dell’anticiclone atlantico sbilanciato verso nord fino al Regno Unito scende un impulso freddo e instabile di origine artica che si avvicina alle Alpi ed è preceduto da un flusso di correnti umide occidentali che si stanno intensificando sul Mediterraneo centrale e l’Italia. Queste hanno causato un certo deterioramento del tempo già da ieri sera sull’alto Tirreno, dove sono giunte le prime piogge che nel corso della notte si sono estese fino al Lazio.

METEO VENERDÌ 21 GENNAIO. Ampie schiarite al Nord e in Toscana, ma con formazione di banchi di nebbia nelle ore più fredde in Val Padana, in diradamento diurno. Faranno eccezione addensamenti e piovaschi sulla Romagna con neve in Appennino dai 600m ma in esaurimento in giornata e con schiarite in arrivo. Situazione più instabile al Centro-Sud con cieli nuvolosi e piogge o rovesci sparsi tendenti a divenire più frequenti sul settore del basso Tirreno e ad attenuarsi invece su quello adriatico entro sera. Qualche nevicata sull’Appennino dai 400/700m, anche su quello meridionale. In serata fenomeni in esaurimento sulle regioni centrali con schiarite in arrivo, fenomeni in attenuazione altrove salvo ancora qualche piovasco su isole ed estremo Sud peninsulare, anche con alcuni temporali in Calabria. Venti tendenti a disporsi da nordest e temperature in brusco calo.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: Sopraggiunge aria più fredda responsabile di un brusco e netto calo delle temperature entro sera da Toscana e Umbria verso Lazio; locali e isolati piovaschi sparsi su Umbria e medio-basso Lazio nella notte, cosi come sull’Appennino Umbro-Laziale. Debole nevischio su Appennino umbro dai 600m, in cessazione entro pomeriggio. Sempre nel pomeriggio possibili spunti piovosi sparsi sul basso Lazio; meglio altrove. Venti di Tramontana/Grecale sino a forti. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

L’alta pressione cede il passo ad un cambio della circolazione sulle regioni del medio Tirreno, pertanto le correnti ruoteranno da Ovest in un prima fase (giovedì), accompagnando un aumento delle nubi con piogge sparse e qualche rovescio; correnti a loro volta seguita da aria Artica che attraverserà la Penisola tra venerdì e domenica. Nel dettaglio, noteremo un giovedì instabile o debolmente perturbato su Toscana, Umbria e Lazio, con piogge e locali rovesci a partire dalla Toscana in estensione ad Umbria e Lazio; seguirà in serata un calo delle temperature, complice l’ingresso di correnti settentrionali. Venerdì è previsto un tempo sostanzialmente variabile, tra sole e qualche nube sparsa, maggiormente presenti a ridosso dell’Appennino Umbro-Marchigiano e Laziale (con deboli nevicate o nevischio a partire dai 500-800m); nel pomeriggio brevi spunti piovosi sul medio-basso Lazio. Meglio sulla Toscana, con qualche debole precipitazione soltanto sull’Appennino confinale la Romagna. Weekend soleggiato ma molto freddo, specie tra notte e mattino, con gelate estese anche in pianure e minime diffusamente sotto lo zero, in particolare nell’entroterra e valli interne.

(Fonte: 3B Meteo)