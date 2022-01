“Natura Inclusiva”: a Fiumicino il nuovo progetto di educazione ambientale di Farmacisti in Aiuto

Fiumicino – Educazione ambientale e sviluppo sostenibile: sono questi i cardini di “Natura Inclusiva”, il nuovo progetto pilota ideato e condotto dall’Associazione Programma Natura APS e completamente finanziato da Farmacisti in Aiuto Onlus.

“Natura Inclusiva”, la cui prima edizione partirà a febbraio 2022, è un progetto che coinvolgerà tutte le classi dell’Istituto Comprensivo Maccarese, arrivando ad un totale di oltre 650 alunni. Si tratta di un vero e proprio itinerario didattico rivolto a classi della scuola primaria, che ha come obiettivo quello di offrire metodologie e strumenti che favoriscano l’osservazione, la manipolazione, l’interazione e la discussione per vivere e conoscere la natura in tutti i suoi aspetti e le sue sfaccettature.

“Siamo orgogliosi della partenza di questa nuova iniziativa, che nasce e si svolgerà proprio sul nostro territorio – formativo – spiega Tullio Dariol, Presidente di Farmacisti in Aiuto -. Abbiamo deciso di finanziare questo percorso che prevede una serie di incontri in classe, basati sulla metodologia di apprendimento hand-on (toccare con mano), tramite esperienze interattive e pratico-manuali guidate da esperti educatori scientifici. Permettere ai bambini di vivere la natura, di entrare in contatto con essa, significa renderli parte del grande ecosistema in cui viviamo, imparando a rispettarla, tutelarla e preservarla”.

“Un altro traguardo che si va ad aggiungere ai molteplici progetti che abbiamo nel nostro Comune, – sottolinea il Presidente – e che hanno lo scopo di dare per supporto alle famiglie in difficoltà, ad esempio, con ‘Fondo di solidarietà’ nell’acquisto di materiale scolastico, oppure di alimenti, medicinali, cure mediche etc.. Il tutto per dare sempre un aiuto in più, dove ce ne è bisogno”.

“L’investimento di energie sulla didattica della scienza, sull’educazione allo sviluppo sostenibile, spiega Riccardo Di Giuseppe – Responsabile scientifico del progetto -è una delle possibili vie che si possono intraprendere per comprendere la complessità del reale e prendere coscienza della necessità di modificare la relazione uomo-natura, passando da una visione del mondo che vede l’uomo dominante sulla natura a una visione che vede il futuro dell’uomo come parte inseparabile del futuro della natura stessa. Una strategia educativa basata su un approccio trasversale, multidisciplinare e metodologie ‘attive’ tese a migliorare la conoscenza e i comportamenti attraverso esperienze che coinvolgano gli alunni direttamente”.

Il progetto è curato da Programma Natura, Associazione ormai consolidata che opera sul territorio da oltre dieci anni, un vero e proprio Centro di Educazione Ambientale itinerante per la Città di Fiumicino che si occupa di didattica ambientale, ricerca e divulgazione scientifica. Novità del progetto è la creazione di un sito web, www.naturainclusiva.it, una vera e propria piattaforma di aggregazione e inclusione per le classi coinvolte. Sul sito verranno infatti condivisi i lavori prodotti dalle singole classi. Lo scopo è quello di realizzare una rete di comunicazione e interazione tra le classi e gli istituti, in modo tale da permettere una condivisione delle diverse esperienze e un confronto diretto e immediato. Tutte le dispense infatti saranno disponibili e scaricabili direttamente on line; ci sarà inoltre la possibilità di creare discussioni e confronti diretti tra le classi aderenti.

“Un ringraziamento – sottolineano i promotori – va alla Dirigente Dott.ssa Anna Santaniello per aver sposato e condiviso da subito l’iniziativa e alla referente Dott.ssa Maria Pia Cedrini per il coordinamento e contributo scientifico”.

“Invitiamo – conclude Tullio Dariol – chi voglia dare anche solo un piccolo contributo a questa importante iniziativa, a fare delle donazioni per sostenerci”.

Farmacisti in Aiuto ricorda che tutte le donazioni, anche piccole, che ci vengono fatte possono essere detratte o dedotte dalla dichiarazione dei redditi, ottenendo così un risparmio fiscale che riduce notevolmente l’importo donato.

Per avere ulteriori informazioni, contribuire o sostenere in altro modo i nostri progetti, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.farmacistiinaiuto.org, la nostra pagina Facebook /FarmacistiinaiutoOnlus , la nostra pagina sul quotidiano online “Il Faro”, a contattarci via mail segreteria@farmacistiinaiuto.org oppure contattare la nostra segreteria al 346-4360567

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link