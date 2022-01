Ostia, lite tra amici per la pensione finisce con un accoltellamento

Ostia – L’amicizia tra un pensionato, 65enne e un 50enne è finita nel peggiore dei modi… con un accoltellamento stamattina poco dopo le 10 e 30 in via delle Baleniere ad Ostia.

Gli investigatori della Polizia, X Distretto Lido, intervenuti tempestivamente, dai primi accertamenti hanno scoperto che il 65enne aveva affidato all’altro la sua pensione, d’accordo che trasferisse all’estero quei soldi. Sempre secondo le indagini degli inquirenti, sembra però che il progetto non sia andato a buon fine e oggi il proprietario del denaro ha scoperto che questi soldi erano ancora in mano all’amico.

Una scoperta che sembrerebbe aver fatto andare in escandescenza il pensionato che stamattina è uscito di casa con un coltello in mano in cerca dell’amico e una volta raggiunto, in via delle Baleniere, lo ha accoltellato ripetutamente. Ben cinque volte. Fino a spezzare il coltello.

La Polizia è intervenuta subito e ha affidato alle cure dei sanitari del 118 il ferito che è stato trasferito al “Grassi” di Ostia, ma non sembra sia in pericolo di vita. Intanto vanno avanti le attività investigative per aver conferme dell’accaduto.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

