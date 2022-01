Pedofilia, padre Zollner: “Ci sono criminali tra noi, serve un’inchiesta anche in Italia”

Città del Vaticano – “Siamo sotto choc per il report sulla pedofilia nell’arcidiocesi di Monaco e Frisinga (leggi qui)”, queste inchieste “servono e ne occorrerebbe una anche in Italia”. Anche se “ormai il fenomeno è chiaro: nel mondo, in ogni regione tra il 3 e il 5% dei preti è un abusatore. Abbiamo dei criminali fra noi. Per questo dobbiamo ancora fare passi avanti per purificare la Chiesa”.

A dirlo è il gesuita tedesco padre Hans Zollner, presidente del Centro per la protezione dei minori della Pontificia Università Gregoriana, intervistato da ‘La Stampa’. “Come dopo le altre pubblicazioni di dati del genere siamo choccati. Siamo devastati dalla dimensione numerica”, racconta. Ad inquietarlo, in particolare, è “l’occultamento e le coperture dei casi, le omissioni e l’indifferenza da parte delle gerarchie e dei responsabili delle diocesi, i quali non hanno compiuto gli interventi che il Diritto canonico prevedeva e prevede”.

Il coinvolgimento di Joseph Ratzinger nel report? “Aggrava l’immagine della vicenda”, risponde. “Queste indagini condotte in modo oggettivo e pubblicate servono assolutamente. E servirebbe anche in Italia, certo, così si guarderebbe in faccia la realtà e non si continuerebbe a negare qualcosa che viene continuamente smentito, e cioè che in Italia non ci sono abusi sessuali nella Chiesa. Anche se in generale paradossalmente ormai tutto è chiaro dal punto di vista della diffusione del fenomeno: nel mondo il numero di preti abusatori si aggira tra il 3 e il 5% in ogni regione – spiega Zollner – dopo l’uscita di queste inchieste bisognerebbe innanzitutto avviare un’opera di ascolto delle vittime. E poi, modificare i rapporti di potere nella Chiesa”. (fonte Ansa)

