Sant’Ireneo è il 37mo Dottore della Chiesa: Papa Francesco firma il decreto

Città del Vaticano – Ora è ufficiale: dopo la proposta avanzata nelle scorse ore dalla Congregazione per le Cause dei Santi, Papa Francesco ha promulgato un decreto per il conferimento del titolo di Dottore della Chiesa a Sant’Ireneo di Lione. “Sant’Ireneo di Lione, venuto dall’Oriente, ha esercitato il suo ministero episcopale in Occidente: egli è stato un ponte spirituale e teologico tra cristiani orientali e occidentali – afferma il Pontefice nel decreto firmato oggi -. Il suo nome, Ireneo, esprime quella pace che viene dal Signore e che riconcilia, reintegrando nell’unità”.

“Per questi motivi – prosegue -, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la mia Autorità Apostolica lo dichiaro Dottore della Chiesa con il titolo di ‘Doctor unitatis’». «La dottrina di così grande Maestro – aggiunge Francesco – possa incoraggiare sempre più il cammino di tutti i discepoli del Signore verso la piena comunione”.

Sant’Ireneo di Lione diventa così il 37m0 Dottore della Chiesa, aggiungendosi a una lista che comprende, tra gli altri, nomi come San Gregorio Magno, Sant’Ambrogio, Sant’Agostino, San Girolamo, San Tommaso d’Aquino, San Giovanni Crisostomo, San Pier Damiani, San Bernardo di Chiaravalle, San Francesco di Sales, San Giovanni della Croce, Sant’Antonio di Padova, Santa Teresa d’Avila, Santa Caterina da Siena.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticano

ilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo link.

ilfaroonline.it è anche su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte