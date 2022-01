Ardea, in arrivo un defibrillatore presso gli uffici comunali di via D’Acquisto

Ardea – “Nei prossimi giorni installeremo presso via Salvo D’Acquisto un defibrillatore automatico di emergenza.

Nella sede comunale lavorano e si presentano quotidianamente molte persone ed avere a disposizione uno strumento importante come questo è importante per gestore rapidamente delle situazioni di emergenza medica, come l’attacco cardiaco. Il defibrillatore verrà posizionato al secondo piano di Via Salvo D’Acquisto, in modo da essere facilmente raggiungibile sia dai piani inferiori, che da quello superiore”.

Lo fa sapere, in una nota, l’assessore Alessandro Possidoni, che spiega: “Questa iniziativa, nata dalla collaborazione con l’azienda GMS di Milano, ci permetterà di formare anche sei dipendenti in modo totalmente gratuito. Sarà la stessa ditta a trovare degli sponsor che copriranno le spese del defibrillatore. Più avanti identificheremo alcuni punti sul territorio in cui installare altri defibrillatori, in modo da creare una ‘rete di sicurezza cardiologica’”.

“Come sempre verranno formate delle persone per l’utilizzo del dispositivo pronte ad intervenire in caso di necessità. Disporre di un defibrillatore e conoscere le manovre di primo soccorso è fondamentale. E’ una scelta di prevenzione in tutti gli ambiti della nostra vita. Tra i luoghi a cui abbiamo voluto dare priorità ci sono sicuramente le scuole e il Comune. Abbiamo installato questi strumenti salvavita con la speranza di non doverli mai utilizzare.

“Come Amministrazione abbiamo il dovere di diffondere la cultura della prevenzione e della salute, come dimostra l’organizzazione delle numerose giornate di prevenzione oncologica che si sono svolte negli ultimi mesi e che stanno continuando. I primi minuti di un attacco cardiaco vengono considerati determinanti al fine di un soccorso efficace. Per questo motivo come Comune abbiamo ritenuto opportuno aderire a questa bellissima iniziativa dell’azienda GMS. Inoltre, nei prossimi mesi, quando le condizioni sanitarie miglioreranno, organizzeremo anche delle giornate di pronto soccorso per la popolazione in collaborazione con le associazioni del territorio”, conclude Possidoni.

