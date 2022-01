Corsa al Quirinale, Berlusconi non scioglie la riserva: “Ancora non ho deciso”

Roma – “Ancora non ho deciso…”. Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, rivolto ai ministri e sottosegretari di Forza Italia che lo ascoltano via Zoom, avrebbe detto di non aver ancora sciolto la riserva. Subito dopo, il Cav, raccontano fonti azzurre, si sarebbe scollegato perché impegnato in un giro di telefonate.

“Saremo al fianco di Berlusconi qualsiasi cosa decida di fare”. Questo in sostanza il messaggio rivolto dai ministri e sottosegretari di Forza Italia al Cav. Il vertice del centrodestra convocato per le 18 non è ancora iniziato. E’ infatti tuttora in corso il meeting via Zoom di FI.

Con l’adesione a Forza Italia dell’ex senatore ex M5S Saverio De Bonis, ora nel Misto, Silvio Berlusconi sembra smentire Vittorio Sgarbi che da qualche giorno va dicendo che lo scouting quirinalizio dell’ex premier è fallito. De Bonis è il secondo ‘acquisto’ azzurro in ordine di tempo dopo l’arrivo di ieri della senatrice Antonia Vono, dopo la rottura con Italia Viva.

Con l’ingresso di De Bonis e quello della senatrice calabrese renziana ieri, il partito azzurro incassa due nuovi grandi elettori. Pallottoliere alla mano, infatti, grazie alla due new entry, il gruppo forzista a palazzo Madama passa da 50 a 52 parlamentari e il Cav può contare complessivamente (tra deputati e senatori) ora su 129 voti per il Colle, un altro in più rispetto a prima. Allo stato, il centrodestra ha 197 grandi elettori della Lega, 129 di Fi, 58 di Fdi, 31 di ‘Coraggio Italia-Cambiamo-Idea’, 5 di ‘Noi con l’Italia’ ai quali si aggiungono i 33 delegati regionali. (fonte Adnkronos)