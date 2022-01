Fiumicino, Forza Italia: “Il gruppo si amplia. Sempre più presenti sul territorio”

Fiumicino – “Continua la crescita di Forza Italia, si aggiungono altre persone al gruppo e si ampliano le collaborazioni, sintomo dell’importante presenza di Forza Italia sul territorio. Nella giornata di ieri, 21 gennaio 2022, ci siamo riuniti a Fiumicino per discutere dei temi più caldi in questo momento e per la presentazione delle nuove persone che fanno ora parte del gruppo. Nel corso della riunione, presente anche il presidente Mario Baccini, passato a farci un saluto”. Così in una nota stampa Forza Italia Fiumicino

“Tra le criticità affrontate, – si legge nella nota – non possiamo non sottolineare le gravi difficoltà che le attività commerciali si trovano ad affrontare, a causa dell’aumento dei contagi: alberghi, bar, ristoranti, negozi di abbigliamento e tutti quegli esercizi che in questo momento sono in difficoltà economica, devono fare i conti non solo con il gli incassi azzerati, ma anche con rincari sempre più esosi. Luce e gas, infatti, sono arrivati alle stelle. Come può un’attività andare avanti e resistere a questa situazione? Molte hanno chiuso definitivamente e fa male vedere che non potranno riaprire mai più. Uno dei fattori responsabile del calo delle entrate è la paura: il virus circola ancora tra noi, seminando il panico tra la gente che evita di uscire, di viaggiare, per timore. Inoltre, in Italia il turismo è in netto calo, come si evince dai voli limitati. In tutta Europa la situazione Covid è ormai disastrosa”.

“Auspichiamo in questi giorni un intervento concreto del Governo, – concludono – che possa dare qualche piccolo incentivo per sostenere le aziende e le attività commerciali del nostro Pese, per aiutarle a ripartire. Forza Italia esprime tutta la sua solidarietà e non smetterà mai di essere al fianco dei lavoratori, che con fatica, sudore e sacrifici cercano con tutti i mezzi di sconfiggere il virus e la crisi economica che stiamo attraversando”.

