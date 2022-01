Ladispoli, entrano in servizio 8 nuovi agenti della Polizia Locale

Ladispoli – Ieri mattina sono entrati ufficialmente in servizio gli otto nuovi agenti di Polizia Locale, assunti dopo il concorso indetto dall’Amministrazione comunale. Agli otto agenti se ne aggiungeranno altri tre entro il mese di marzo. A dare loro il benvenuto in aula consiliare il sindaco Alessandro Grando, il vice sindaco e assessore alla Polizia Locale Pierpaolo Perretta, il comandante della Polizia Locale Sergio Blasi e il delegato alla sicurezza Alessandro Lombardi.

“A nome dell’Amministrazione comunale – ha commentato il sindaco Grando – auguro buon lavoro ai nuovi assunti. Un lavoro al servizio della città e dell’intera comunità di Ladispoli”.

“Con estrema soddisfazione- ha dichiarato Perretta – abbiamo dato il benvenuto ai nuovi assunti nel corpo della Polizia locale. Un grande obiettivo centrato da questa Amministrazione, anche grazie al solerte impegno dell’ufficio personale e del consigliere delegato Filippo Moretti. Augurando buon lavoro abbiamo ricordato loro l’importanza della funzione che sono chiamati a svolgere al servizio della nostra città. La Polizia locale è un importante punto di riferimento per la cittadinanza ed è necessario continuare ad investire nell’incremento del personale e nella formazione dello stesso”.

