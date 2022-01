Ostia, caos in via delle Baleniere: ecco cos’è successo davvero

Ostia – Qualche momento di caos ma nessuna vera aggressione in via delle Baleniere dove, nel primo pomeriggio di venerdì 21 gennaio, un uomo con problemi psichici è stato fermato dalla Polizia di Stato e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

L’uomo, la cui condizione era già nota agli operatori sanitari e alle forze dell’ordine, stava infatti rivolgendo gestacci e imprecazioni ai passanti che, intorno alle ore 15.30 di ieri, affollavano via delle Baleniere, nel cuore di Ostia. A riceverne uno, attraverso la vetrina, anche la commessa di uno dei negozi della popolare via dello shopping lidense.

Ma l’uomo, di origini italiane e nordafricane, non si è mai veramente avvicinato a nessuno: sembrava, piuttosto, in preda ad allucinazioni, e pareva rivolgersi “a tutti e a nessuno in particolare”, chiariscono gli agenti del X Distretto Lido intervenuti sul posto, e che lo hanno poi affidato alle cure del 118.

Insomma, nessuna violenza, nessuna aggressione e nessun vero pericolo: non si è trattato di niente di più di un pover’uomo vittima di un delirio non meglio specificato, la cui natura sarà chiarita dai suoi medici curanti.

