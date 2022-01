Covid a Fiumicino, Montino: “Totale ancora in leggero calo, ma sono 173 i nuovi positivi”

Fiumicino – “Scende di poco il totale dei positivi in città, ma è ancora alto il numero dei nuovi casi che si registrano”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“Secondo il report della Asl RM3, sul nostro territorio ci sono in tutto 878 casi di Covid-19 – spiega il Sindaco -. Di questi 173 sono i nuovi positivi registrati dall’ultima comunicazione diffusa, mentre i guariti sono 183″.

“In linea con il passato il dato delle località con Isola Sacra e Fiumicino che vedono l’incidenza maggiore (76% dei casi totali) seguite da Parco Leonardo e Focene entrambe con il 5% – aggiunge -. L’età media si è un po’ abbassata ed è di 35 anni mentre il rapporto con la popolazione totale è pari a 1.07″.

“I numeri sono ancora molto alti e confermano l’alta capacità di diffondersi della variante Omicron, senza trascurare il fatto che anche la Delta è ancora presente nel nostro paese – conclude il sindaco -. Per queste ragioni è fondamentale adottare comportamenti responsabili e prudenti: usare la mascherina, fare il vaccino o il richiamo, igienizzare spesso le mani, areare i locali quando si sta al chiuso e mantenere la distanza dalle altre persone”.

