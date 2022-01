Maxi rissa con accoltellamento tra adolescenti nel centro di Ladispoli

Ladispoli – Una violenta rissa finita con un accoltellamento è scoppiata ieri sera, 22 gennaio 2022, nel centro di Ladispoli: la lite, scaturita per motivi ancora da accertare, si è accesa in via Palermo tra gruppi di minorenni. Secondo le prime ricostruzioni, due dei ragazzi coinvolti sarebbero finiti in ospedale, uno dei quali con una ferita d’arma da taglio.

Sono in corso le indagini dei carabinieri di Ladispoli, per individuare le effettive cause e i responsabili della rissa.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

