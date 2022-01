Quirinale, Letta: “Nessuna proposta alla Lega”. Poi incontra di nuovo Speranza e Conte

Roma – Sul Quirinale “leggo stupito di una nostra proposta alla Lega. Per chiarezza e trasparenza noi affrontiamo questo difficile passaggio coi nostri alleati. Coi quali a partire da oggi, dopo la fine della candidatura di Berlusconi che aveva bloccato fino a ieri tutto, concorderemo nomi e proposte”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd, Enrico Letta, smentendo di aver proposto alla Lega il nome di Pierferdinando Casini come candidato al Colle. Il leader dem è intanto arrivato alla Camera, dove è in programma l’incontro con il leader M5s, Giuseppe Conte, e quello di Leu, Roberto Speranza, per affrontare il tema. Poco dopo l’arrivo del numero uno M5S e del ministro della Salute. A Montecitorio sono arrivate anche le capogruppo dem Debora Serracchiani e Simona Malpezzi.

Un nome per il Quirinale? “Si valuterà insieme”, dice ai cronisti il capogruppo di Leu alla Camera Federico Fornaro, arrivando a Montecitorio per il vertice del centrosinistra. “Oggettivamente Berlusconi era l’ostacolo maggiore sulla strada della scelta di un candidato condiviso e votabile da una larga maggioranza. Adesso vediamo come evolve la situazione e soprattutto se da parte del centrodestra c’è questa disponibilità alla ricerca di un nome comune, evitando un atteggiamento che presupporrebbe un diritto di prelazione che non esiste”, ha proseguito Fornaro. Meglio Draghi a Palazzo Chigi o al Quirinale? “Noi valutiamo, questa non è una riunione di Leu ma del centrosinistra. Valuteremo la situazione migliore per la stabilità del Paese”, dice la capogruppo di Leu al Senato Loredana De Petris, anche lei giunta alla Camera. (fonte Adnkronos)