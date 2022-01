Roma, non rispetta le norme anti-Covid: chiuso un bar in Piazza delle Muse

Roma – Continuano serrati i controlli della Polizia di Stato in zona Piazza Euclide, anche alla luce dei numerosi esposti dei cittadini. Durante i servizi, svolti dagli agenti del Commissariato Villa Glori, dalla Divisione Amministrativa e Sociale, dalla Polizia Stradale, con la collaborazione di Polizia Locale Roma Capitale, vari esercizi commerciali sono stati controllati ed è stata disposta la chiusura di un noto bar in Piazza delle Muse, il cui titolare è stato sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa anti-Covid.

Ulteriori 13 violazioni amministrative contestate. Durante il servizio sono stati effettuati 2 posti di controllo, identificate 120 persone di cui 9 con precedenti di polizia. Infine, sono stati controllati 84 veicoli ed elevate 11 sanzioni al codice della strada.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

