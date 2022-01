Focene piange uno dei suoi padri fondatori: è morto Pino Piastra

Fiumicino – Focene piange uno dei suoi padri fondatori. È morto lo scorso sabato Giuseppe Piastra, nato nel 1935, che tutti chiamavano Pino.

“Sono il più vecchio abitante di Focene – diceva Pino in una recente intervista per il ‘Nuovo Comitato Cittadino Focene ‘– non come età, ma come residente”. Da sempre si è dedicato a far crescere e migliorare la località, sin da quando c’erano solo appena una dozzina di case.

“Con molto dispiacere – dice con emozione Emilio Sciesa, presidente del ‘Nuovo Comitato Cittadino Focene’ – ho appreso la notizia della scomparsa di un nostro caro concittadino Pino Piastra un amico mio e del Comitato, figura storica della nostra località. Ha sempre avuto una parola gentile e un sorriso per tutti.

Ci mancherà moltissimo. Le più sentite condoglianze da parte di tutto il Comitato alla famiglia Piastra”.

I funerali verranno celebrati oggi, lunedì 24 gennaio, nella parrocchia San Luigi Gonzaga di via dei Dentali a Focene alle 14.30.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link