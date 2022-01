Lanuvio – Con la cerimonia di premiazione del contest “E tu che ricetta consigli?” ospitata all’interno del “Cantinone” si è concluso il Festival delle tradizioni e delle eccellenze organizzato dal Comune di Lanuvio e finanziato dall’Arsial. Soddisfatta l’Assessore al Turismo e Marketing Territoriale Valeria Viglietti: “E’ stata un’iniziativa bella e partecipata, che ha messo in comunicazione bambini, giovani e meno giovani, attraverso convegni, degustazioni enogastronomiche, laboratori didattici, visite in cantina e appunto il contest che ha chiuso la manifestazione. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno partecipato con amore e passione ad un’iniziativa pensata per celebrare la storia e le tradizioni enogastronomiche di Lanuvio. Un altro grazie va all’associazione Pecoraduno, al Centro Anziani di Campoleone, alla RSA Sacro Cuore di Lanuvio e a tutte le aziende che hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione. Un sentimento di gratitudine va inoltre all’Arsial, che ha finanziato il progetto, alla consigliera regionale e presidente della Commissione Sviluppo Economico e Attività Produttive Marietta Tidei sempre sensibile e vicina al nostro territorio e a tutti gli amministratori locali che hanno preso parte ai numerosi eventi”

Sull’iniziativa è intervenuta la consigliera Tidei che, a causa di pregressi impegni istituzionali non ha potuto partecipare alla premiazione ma ha comunque inviato una nota di saluti ai partecipanti: “Ringrazio l’assessore Valeria Viglietti – si legge nella sua missiva- da sempre in prima linea con iniziative ed eventi importanti per la comunità di Lanuvio, per avermi invitato a questa premiazione. Il tema attorno a cui ruota la premiazione del contest di questa mattina è a mio avviso determinante per lo sviluppo dei territori perché si muove su due piani: da un lato la tutela, promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, argomento sul quale – come Regione – abbiamo da poco rinnovato il Bonus Lazio Km0 che incentiva l’acquisto di prodotti territoriali; dall’altro l’importanza della memoria e del tramandare, anche e soprattutto ai più giovani, tradizioni enogastronomiche che sono dei veri patrimoni di conoscenze. Si tratta di un vero e proprio scambio intergenerazionale – conclude- tra fasce di età che vede, in ricette e piatti storici, un’occasione di scambio e confronto”. Alla cerimonia hanno preso parte inoltre: il sindaco Luigi Galieti, il vice sindaco Andrea Volpi e gli assessori Alessandro De Santis e Mario Di Pietro.

(Il Faro online)