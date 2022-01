Addio a Giacomo Vizzani, ex presidente del Municipio X

Ostia – Si è spento a 74 anni Giacomo Vizzani, ex presidente del Municipio X.

Vizzani è stato alla guida del Palazzo del Governatorato dal 2008 al 2013, con la coalizione di centrodestra, durante il mandato di Gianni Alemanno. L’ex Presidente, che abitava a Casal Palocco, soffriva da tempo di una grave malattia.

“A nome di tutta la giunta e di tutto lo staff del Municipio X esprimo il cordoglio e la vicinanza alla sua famiglia”, ha detto Mario Falconi, attuale presidente del Municipio X. “Ne ricorderemo la sua profonda dedizione all’impegno politico per il nostro territorio e la sua lealtà nel confronto. Che il suo esempio possa essere di ispirazione per chiunque voglia dedicarsi alla cosa pubblica con spirito leale e altruistico”.

“Onoreremo la sua memoria – promette Falconi – in occasione del prossimo Consiglio municipale”.

