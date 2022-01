Porte aperte in Commissariato per le donne maltrattate e attenzione ai minori: la linea della nuova Dirigente di Fiumicino

Fiumicino – Un Commissariato sempre aperto per le donne vittime di violenza, ma anche attenzione ai più piccoli e maggiori controlli sul territorio, anche amministrativi. Sono queste le direttive dettate dalla dottoressa Stefania D’Andrea, nuova dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Fiumicino. Subentrata da pochi giorni al dottor Catello Somma, trasferito all’Aurelio, l’abbiamo incontrata nel suo ufficio di via Portuense per conoscere i suoi piani in materia di sicurezza e prevenzione dei reati e come intende attuarli in un territorio vasto e variegato come quello di Fiumicino, che conta 70mila abitanti.

Una città dalle mille realtà che spesso, a detta degli stessi residente, percepisce una certa “assenza” da parte degli agenti: “E’ una percezione che dobbiamo correggere e sicuramente lo faremo con una maggiore presenza fisica sul territorio. E’ altrettanto vero che la sicurezza passa attraverso la percezione della sicurezza – dice la dottoressa ai ilfaroonline.it -. Quindi se questo è quello che sentono i cittadini faremo in modo di dare una maggiore presenza con le nostre volanti nei momenti ‘più caldi’, come possono essere i weekend di sole in pieno inverno, come quelli che stiamo vivendo ultimamente”.

E precisa: “Abbiamo un’autoradio h24 a cui aggiungiamo altre due che però hanno dei compiti specifici, come quello dei controlli mirati. In un territorio così vasto può capitare che se c’è bisogno dei nostri agenti e delle nostre volanti per degli interventi particolari, la presenza fisica potrebbe essere percepita di meno. Ma è nel nostro interesse far si che ciò non accada”.

Ma non solo: all’attenzione per il pattugliamento sarà affiancata anche un massimo impegno per il controllo delle attività del territorio. Un occhio di riguardo sarà poi dato agli anziani, per evitare che cadano vittime di truffe, e ai giovani e alle nuove generazioni: “Su Fiumicino va fatto un grande lavoro con i ragazzi. Questa città non è certo in balia delle baby gang – aggiunge D’Andrea confermando quanto detto anche precedente Dirigente leggi qui -. Sicuramente continueremo con il progetto ‘Scuole sicure’. E questo anche aumenterà quella percezione della sicurezza che, come dicevamo prima, è importantissima, perché sicuramente gli studenti diranno ai genitori, alle loro famiglie: ‘Oggi abbiamo incontrato la Polizia, è venuta in classe…'”. E tra i primi obiettivi della nuova Dirigente c’è proprio quello di incontrare i presidi delle scuole per conoscere le realtà che vivono i giovani di questa città.

Infine, una riflessione dedicata a tutte le donne vittime di violenza: “Quello che abbiamo vissuto negli ultimi due anni a causa della pandemia impone una serie riflessione. In questi mesi, nei miei precedenti incarichi, ho visto molte donne che venivano in Commissariato e ci hanno raccontato del marito che aveva perso il lavoro e aveva iniziato a bere, sfogandosi poi su di loro e sui bambini. Come Polizia abbiamo aumentato l’attenzione anche se su questo argomento è sempre stata alta da parte di tutti noi, uomini e donne della Polizia di Stato”.

E annuncia un Commissariato aperto h24 per chi subisce violenza: “Chiunque ne avesse bisogno può venire qui e parlare. Chiunque ne avesse bisogno può stare certo che troverà una rete istituzionale che lascia fuori nessuno. Posso assicurare che se qualche donna viene qui per chiedere aiuto, l’aiuto lo riceverà, sia di giorno sia di notte. A qualsiasi ora, chi c’è al corpo di guardia, si attiverà immediatamente“. Quindi, un appello: “Spesso le donne, l’ho visto nella mia esperienza come Dirigente in altri luoghi, denunciano quando le violenze coinvolgono anche i figli. Bisogna pensarci prima perché la violenza non è solo un atto fisico. Assistere a una violenza è per i bambini una violenza. Pensate ai figli, proteggeteli come li proteggete dal freddo. Noi ci siamo“.

D’Andrea: chi è la nuova dirigente del Commissariato di Polizia di Stato di Fiumicino

La dottoressa Stefania D’Andrea, 52enne romana, madre di tre ragazzi, è laureata in Giurisprudenza. Vinto il concorso da Commissario è stata trasferita alla Stradale di Genova. Torna poi a Roma, sempre nella Polstrada. Poi, per 8 anni, svolge il suo servizio alle Risorse umane del Ministero dell’Interno. Quindi la dirigenza di alcuni commissariati della Capitale: Sant’Ippolito, Porta Pia, Celio e Esquilino. Ora è a capo del Commissariato di via Portuense a Fiumicino.

