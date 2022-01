Coronas: “Sanità in affanno sul territorio. Anche su questo tema interrogazioni ignorate dal Comune”

Fiumicino – “Ultimamente abbiamo dovuto registrare proteste per le lunghe file agli hub vaccinali, in particolare quello aeroportuale; altre segnalazioni di disagio sono arrivate per altri punti di monitoraggio Covid, specificatamente per tamponi e vaccinazioni, attivati in maniera estemporanea sul territorio comunale.

Tutte azioni fatte certamente con l’obiettivo di migliorare l’interfacciamento tra la Asl e i cittadini, ma fatte però in totale autonomia da parte del Sindaco, senza alcun confronto preventivo con i consiglieri, senza aver ascoltato le esigenze che i cittadini evidenziavano”. Lo afferma un comunicato a firma di Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Fiumicino.

“Non è in discussione il prezioso lavoro di volontari e medici – prosegue Coronas -, ma l’ostinata chiusura del Comune nel condividere qualunque tipo di decisione. E a chi parla di decisioni prese in emergenza, voglio ricordare l’interrogazione da me presentata nel febbraio 2020, nella quale tra le altre cos e chiedevo di monitorare se le nostre strutture sanitarie fossero pronte a reggere un’emergenza di questo tipo. Una richiesta di analisi che potevamo fare maggioranza e opposizione insieme, ma che non ha ricevuto alcuna risposta, completamente ignorata!

Questo è il metodo di gestione di questo Comune da parte del centrosinistra, questa la collaborazione; salvo poi lamentarsi di segnalazioni fatte su sollecitazione dei cittadini come ‘attacchi strumentali’.

Le interrogazioni – conclude – non sono attacchi all’Amministrazione, ma richiesta di approfondimento che fanno bene alla città. Dispiace che non venga percepito dalla Maggioranza”.

