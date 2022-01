Covid-19 a Fiumicino, il numero dei positivi resta stabile: sono 885

Fiumicino – “Il dato totale delle persone positive in città è sostanzialmente stabile“.

A farlo sapere è il sindaco Esterino Montino, che spiega: “Secondo il report di oggi della Asl Roma 3, sono 885 le persone che in questo momento risultano positive al Covid-19. Rispetto all’ultimo aggiornamento comunicato, contiamo 148 nuovi casi e 141 guariti”.

“L’età media si è un po’ abbassata ed è di 34 anni, mentre il rapporto con la popolazione totale è di 1.08 – prosegue il Sindaco -. Sono ancora Isola Sacra e Fiumicino le località più interessate con il 77% del totale dei casi. Seguono Parco Leonardo e Focene con il 5%”.

“Sono dati in linea con il trend nazionale dal quale sembra che stia iniziando la fase discendente di questa ondata – conclude -. Rimane comunque alto il numero dei nuovi casi giornalieri e dobbiamo puntare ad abbassarlo il più possibile. Possiamo farlo rispettando le regole: indossiamo la mascherina, manteniamo le distanze e laviamoci spesso le mani. E, soprattutto, vacciniamoci e vacciniamo i più piccoli per scongiurare le forme più gravi della malattia”.

