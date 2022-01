Fiumicino, incidente sul viadotto di via dell’Aeroporto: ferito a terra, traffico in tilt

Fiumicino – Traffico paralizzato a Fiumicino, dove un incidente, avvenuto nel primissimo pomeriggio di oggi, martedì 25 gennaio 2022, sul viadotto di via dell’Aeroporto, sta provocando forti disagi alla circolazione. Diverse le auto coinvolte. Secondo il racconto dei testimoni, un uomo, ferito, è a terra. Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Fiumicino.

In aggiornamento…

