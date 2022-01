Roma, beccato mentre cerca di rubare un’auto in sosta: arrestato

Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 38enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di tentato furto aggravato.

La scorsa notte, a seguito di alcune segnalazioni giunte al 112, i Carabinieri sono intervenuti in via Prenestina, in zona Collatino, sorprendendo l’uomo, all’interno di un’autovettura regolarmente parcheggiata, che armeggiava sotto il volante, nel tentativo di avviare il motore mediante attivazione dei fili elettrici dopo averne divelto e danneggiato il relativo quadro.

I Carabinieri hanno immediatamente bloccato il 38enne e hanno sequestrato gli arnesi da scasso che stava utilizzando.

Il veicolo è stato riaffidato al proprietario mentre l’arrestato è stato portato in caserma e trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.