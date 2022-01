Roma-Lido, l’ennesimo guasto tecnico blocca l’intera linea

Ostia - Un altro guasto tecnico ha interrotto per quasi un'ora la circolazione della Roma-Lido, la ferrovia che collega Ostia al centro della Capitale. E' successo oggi, martedì 25 gennaio.

Il servizio, bloccato da Eur Magliana a Cristoforo Colombo (gli attuali capolinea, leggi qui e qui), è stato riattivato solo qualche minuto fa, intorno alle ore 12.15. Ma, avvisa, Atac, si porterà dietro un po' di ritardo.

Si tratta solo dell'ultimo di una lunga serie di guasti tecnici e disservizi che, negli ultimi mesi, hanno reso la Roma-Lido un vero e proprio incubo per i tanti pendolari che, ogni giorno, se ne servono per andare a scuola o a lavoro (leggi qui, qui e qui).

Il 20 dicembre scorso un altro guasto aveva reso necessaria l’interruzione del servizio per più di tre ore, dalle sei alle nove e mezza circa del mattino, proprio nella fascia oraria più “calda” della giornata.

E, come previsto da ilfaroonline.it (leggi qui e qui), la riapertura delle tre stazioni di Ostia chiuse dal settembre 2021 (leggi qui) non ha migliorato la situazione, e le promesse del Campidoglio (leggi qui) sono, almeno per adesso, sostanzialmente cadute nel vuoto (leggi qui).

