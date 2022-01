Terracina, tutti positivi nella famiglia no vax che piange la morte per Covid di un 28enne

Terracina – Qualche giorno fa un 28enne di Terracina è morto a causa di un’embolia polmonare dovuta al Covid (leggi qui). Una tragedia che ha colpito una famiglia della cittadina pontina nella quale si sommano altre situazioni critiche dovute sempre al contagio da Covid.

A essere stati contagiati dal virus sono anche il padre del 28enne, attualmente ricoverato all’Umberto I, le cui condizioni sono state definite dai sanitari critiche e sarebbero risultati positivi anche la mamma, il fratello e la fidanzata.

Del nucleo familiare sembra che nessuno si sia sottoposto a vaccino anti-covid.

