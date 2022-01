Civitavecchia, medico dell’hub vaccinale aggredito

Civitavecchia – Un medico dell’hub vaccinale nel porto di Civitavecchia, qualche giorno fa è stato aggredito da un cittadino. E’ stato grazie all’intervento della sicurezza interna e della Polizia che è stato evitato il peggio.

Una vicenda per la quale sono arrivati da più parti i messaggi di solidarietà al medico vittima dell’aggressione.

Non in ultimo il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco ha dichiarato: “L’aggressione subita dal personale sanitario allo hub vaccinale di Civitavecchia è una notizia grave.

È profondamente ingiusto che chi sta operando in trincea per la salute di tutti, in questo momento di emergenza, si ritrovi anche a rischio della propria incolumità a causa di veri e propri gesti inconsulti, che non so come altro definire.

Non a caso la Croce Rossa ha lanciato la campagna #NonSonoUnBersaglio per ribadire l’ovvio, e cioè che la violenza contro gli operatori sanitari equivale a un suicidio. Esprimo quindi a nome dell’Amministrazione solidarietà al personale sanitario e il ringraziamento alle forze dell’ordine, che hanno ristabilito la normalità”.

