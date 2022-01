Costruire dei tetti in legno

Ci sono determinati momenti nei quali si decide di intervenire in una parte della casa molto importante e cioè sulla copertura. Però per ottenere dei risultati in tal senso ovvero per costruire dai tetti in legno che garantiscono una durata lunga, non si deve fare altro che parlare con un esperto di una ditta specializzata nel settore che farà tutti i passi necessari per far sì che tutto vada al meglio e significa che per esempio andrà ad utilizzare delle travi in legno lamellare o massiccio che serviranno per reggere la struttura che come sappiamo per una casa è assolutamente indispensabile.

Molte volte ingiustamente si va a sottovalutare quella che è l’importanza di un tetto ma è una cosa sbagliata perché ci deve rendere conto che si tratta di un baluardo difensivo importante perché ci va a proteggere dalle intemperie e va a coprire tutto edificio r tutta la casa da eventi atmosferici che possono essere vento grandine neve o temporali.

Questo perché il legno come forse tutti non sanno ha delle capacità molto elevate per essere trattato in maniera tale da diventare impermeabile e inoltre sopra queste travi sono piazzate delle regole che in genere hanno un materiale differente.

Ovviamente non vogliamo dire che il tetto vada costruito per forza con il legno perché non è detto che sia così però è una delle cose più scelte ultimamente e ci sono dei motivi in tal senso perché ci sono altri materiali che sono più pesanti che sembrano più forti come il calcestruzzo che innanzitutto non vengono apprezzati perché non hanno l’eleganza e la naturalezza del legno e quindi parliamo anche di estetica che è un elemento che non sottovalutare.

Secondo gli esperti in alcuni casi è meglio costruire le travi con il legno lamellare e ora approfondiremo

Altre cose da sapere

Poco fa dicevamo che forse è meglio costruire travi con il legno lamellare e questo perché si tratta di una tecnologia che prevede di incollare tra di loro tasselli di legno e il risultato sarà una trave molto stabile e forte e senza quei difetti che a volte il legno mostra anche se è naturale e che in genere manifestano soprattutto le travi in legno massiccio.

Altra cosa da sapere è che visto che i tetti in legno sono molto affascinanti le persone decidono di inserire una finestra che darà più luminosità alla loro abitazione soprattutto a quelle che sono le stanze sottostanti al tetto.

Inoltre questa finestra si potrebbe anche utilizzare per entrare con più facilità dal tetto e quindi è anche molto funzionale dal punto di vista costruttivo. Però è ovvio che per fare un buon lavoro bisogna isolare perfettamente perché ci potrebbe essere il problema legato al fatto che scorre continuamente l’acqua di sopra in caso di precipitazioni e quindi questo lucernario dovrà essere resistente a tutto questo.

In ogni caso parliamo di un ambiente estremamente affascinante e per il quale potrebbe essere importante scegliere anche il colore delle travi che verranno posate per strutturare il legno Ma sono cose che bisogna parlare assolutamente con gli esperti.