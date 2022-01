Gaeta, non manda il figlio minore a scuola: mamma denunciata

Gaeta – Prosegue l’attività di monitoraggio disposta dal Comando Provinciale di Latina in sinergia con i dirigenti degli Istituti scolastici.

Nella mattinata odierna, a Gaeta, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Formia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria di Cassino la mamma del bimbo per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare del figlio minore sul conto del quale hanno la patria potestà.

Nello specifico, le indagini, scaturite grazie anche alla segnalazione della Dirigente dell’Istituto scolastico che il minore avrebbe dovuto frequentare, la Principe Amedeo, sono state condotte dai militari della Tenenza di Gaeta i quali hanno consentito di identificare il genitore che senza alcun valido motivo non faceva frequentare la scuola al proprio figlio.

Il servizio rientra in un più ampio piano di controllo del fenomeno nell’ambito del territorio della Compagnia di Formia, volto a contrastare il cosiddetto fenomeno dell’”assenteismo scolastico” al fine di garantire la formazione scolastica e rafforzare le azioni sinergiche già in atto tra i diversi attori del territorio.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

