“La Luce di Aelnath”: il nuovo romanzo fantasy di Massimo Mereu

E’ in libreria il nuovo libro di Massimo Mereu “La Luce di Aelnath”, un romanzo fantasy edito da Viola Editrice. Un viaggio fantastico, fatto di incredibili avventure, magia e mistero. La Luce di Aelnath è il primo libro di una trilogia.

La trama

“La pace è stata violata. Niente e nessuno sarà più al sicuro”.

Asgorg vorrebbe essere un ragazzo come tutti gli altri giovani elfi; di certo non si crede un prode guerriero, né tantomeno un esperto mago, ma quando scopre la sua eredità, antica e leggendaria come le fondamenta stesse della terra di Panthòr, è costretto, suo malgrado, ad accettarla immergendosi in un mare di avventure mozzafiato alla ricerca di se stesso e della sua forza interiore in un mondo denso di magia, mistero e inganni per divenire un giorno un degno Cavaliere Divinatore della Luce…

Chi è Massimo Mereu

Massimo Mereu nasce a Roma il 26 maggio del 1975. Dopo aver completato gli studi di Liceo Scientifico, consegue una Laurea Triennale in “Scienze Storiche e per la Cooperazione Internazionale” e una Laurea Specialistica in “Politiche Internazionali”, ottenendo in entrambe il massimo dei voti. Le esperienze di studio acquisite in Gran Bretagna e Australia lo inoltrano nel mondo del lavoro entrando a far parte del Settore della Sicurezza di Aeroporti di Roma, impiego che occupa attualmente. Da sempre gran lettore e appassionato di genere Fantasy, decide di scrivere il suo primo Romanzo: La luce di Aelnath.

