Ladispoli, a Caterina Carlomagno la delega al Benessere e tutela degli animali

Ladispoli – Il sindaco Alessandro Grando ha assegnato a Caterina Carlomagno la delega al Benessere e tutela degli animali, un incarico che sarà svolto in stretto rapporto con l’Amministrazione comunale a cui riferirà periodicamente sullo stato di attuazione dei programmi.

“Caterina Carlomagno – ha affermato il sindaco Alessandro Grando – è da sempre impegnata sul fronte della salvaguardia e della tutela degli animali. La delega ci permetterà di seguire con maggiore attenzione un settore di sempre più importanza per i cittadini”.

