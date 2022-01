Anzio – “In vista dell’imminente inizio dei lavori sono in corso i sopralluoghi tecnici dell’Amministrazione Comunale, finalizzati alla realizzazione delle nuove aree gioco per bambini al parco pubblico della Pineta Mazza ad Anzio 2 ed all’ampliamento del parco delle Bouganville a Lavinio, che sarà attrezzato con nuovi arredi a disposizione delle famiglie”.

Lo comunica l’Assessore alla pianificazione del territorio della Giunta De Angelis, Gianluca Mazzi, impegnato nel dare impulso a tutta una serie di interventi di riqualificazione ed a dare seguito alla progettazione delle nuove opere nei parchi cittadini di Anzio.

“Presto due importanti polmoni verdi della nostra Città, come il parco della Pineta Mazza e quello delle Bouganville, già oggetto di recenti opere di manutenzione ordinaria, – prosegue l’Assessore Gianluca Mazzi – saranno restituiti ai cittadini, con nuove aree gioco e nuovi elementi di arredo. Insieme all’Ufficio Tecnico dell’Ente stiamo lavorando per ultimare, entro l’estate, diversi interventi per la riqualificazione delle aree verdi del territorio, come i giardini di Viale Marconi, di Piazza Liguria, di Piazza Salvo D’Acquisto e di Corso Italia, che si aggiungeranno alla piantumazione di migliaia di alberature, attraverso l’ambizioso progetto di riforestazione urbana”.

