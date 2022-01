Siglato l’accordo: al Centro Commerciale Leonardo apre un nuovo store di Ikea

Fiumicino – Il Centro Commerciale Leonardo, gestito e commercializzato da Savills annuncia oggi di aver siglato un accordo commerciale con Ikea Italia per l’apertura di un nuovo spazio dedicato allo shopping per la casa che segue al già avviato temporary store Ikea presente dallo scorso dicembre all’interno della galleria commerciale, con il quale il Centro ha ampliato ulteriormente la propria offerta. Il taglio del nastro inaugurale, a seconda dei tempi di realizzazione, avverrà presumibilmente nella seconda metà del 2022.

“L’accordo con un’azienda di grande prestigio come Ikea Italia è una grande soddisfazione e corona un’operazione di équipe a cui Urbe Retail e Savills hanno lavorato senza sosta. Siamo entusiasti di poter accogliere al Centro Leonardo la nuova insegna che non solo arricchirà l’offerta del nostro centro commerciale ma la differenzierà rispetto alla concorrenza. La prossima apertura di Ikea Italia conferma l’impegno concreto che il centro commerciale sta portando avanti nel segno della distinzione strategica e dello sviluppo del territorio”, le parole del direttore del Centro Commerciale Leonardo di Fiumicino, Gianpiero Campoli.

Il Centro è da tempo impegnato in molteplici iniziative di rinnovamento, oltre che per il rilancio economico e sociale di tutto il territorio circostante. Recentemente, è stato completato l’importante restyling delle aree interne che ha ridefinito le modalità di shopping, intrattenimento e interazione secondo un modello di aggregazione urbana che riflette le nuove esigenze dei visitatori. Grazie ad aree che rimandano alla macchia mediterranea sia a parete che a pavimento, il restyling ha mirato a creare un ambiente “total green” per accompagnare i visitatori in un’esperienza rilassante e coinvolgente. I lavori di restyling, curati dallo studio di architettura Design International, continuano sulle facciate esterne per essere completati nella prima metà dell’anno. In parallelo, il Centro Leonardo ha ampliato la propria offerta commerciale con importanti aperture nel corso del 2021.

“Grazie agli investimenti ed alla collaborazione con gli operatori commerciali e con il territorio, siamo soddisfatti del piano di crescita del Centro Leonardo, che vede nella prossima apertura di Ikea Italia un’ulteriore importante tappa. La fiducia accordata da un brand come questo ben rappresenta la qualità del processo di rinascita e riqualificazione non solo del Centro ma dell’intera area, che presenta ora un alto potenziale di attrattività per gli investitori e soggetti commerciali – il commento dell’Asset Manager di Generali Real Estate, Stefano Pessina -. Ciò che sta vivendo il Centro è un rilancio complessivo che riguarda non solo l’area dedicata allo shopping ma anche l’integrazione sociale e le attività a favore di tutta la cittadinanza. Il 2021, nonostante il critico periodo di emergenza sanitaria, è stato ricco di iniziative ed attività che hanno coinvolto la comunità locale e che continuerà nel 2022. Nel 2021 il Centro Leonardo ha arricchito la propria offerta commerciale: tra nuove aperture e importanti rinnovi contrattuali, oltre 20 operatori infatti hanno dato fiducia ai nostri piani di rilancio. Tra questi, l’ipermercato Emisfero inaugurato lo scorso settembre su oltre 7.000 metri quadrati, ma anche brand di prim’ordine come Zara e Tiger. Nuove, importanti, aperture sono già in programma per il 2022″.

Punto nevralgico del territorio ad ovest di Roma, il Centro è da sempre protagonista delle attività di rigenerazione urbana e integrazione sociale. Nel corso del 2021 sono state riqualificate alcune aree adiacenti al centro e alla stazione ferroviaria con murales dipinti da un noto street artist, mentre l’attenzione alla mobilità sostenibile ha visto la creazione di soste attrezzate per la pista ciclabile e nuove stazioni di ricarica per auto elettriche in collaborazione con EnelX.

Inoltre, sul piano sociale, il Centro continua ad essere promotore di numerose attività, quali un convegno di rilevanza nazionale sul tema della convenzione Onu inerente le persone con diversa abilità ed il lancio di un’importante iniziativa insieme all’associazione Nazionale D.i.Re – Donne in Rete, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il Centro accoglierà a breve anche la sede dell’associazione Stella Selene Onlus che opera nel campo della disabilità. Già attivo invece lo sportello dell’Ente Nazionale del Microcredito, il primo in Italia in un centro commerciale. Diverse anche le iniziative di solidarietà legate alla pandemia, quali l’offerta di tamponi Covid gratuiti per i meno abbienti, la consegna di pacchi alimentari in collaborazione con la comunità di S. Egidio e la Croce Rossa Italiana e la donazione di 850 uova di Pasqua ai bimbi dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link