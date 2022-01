“Da Vinci” senza aule, Sannino e Bonanni: “Comune al lavoro per risolvere il problema”

Fiumicino – “Abbiamo letto la lettera della dirigente dell’ISS Da Vinci (leggi qui) con la quale denuncia la mancanza di aule sufficienti ad accogliere tutti i nuovi iscritti per il prossimo anno scolastico con la quale la professoressa Gargiulo si rivolge a tutte le autorità perché si risolva il problema definitivamente. Siamo d’accordo con lei: il Da Vinci è un punto di riferimento e un’eccellenza della nostra città e deve potere accogliere tutti i ragazzi che scelgono di frequentarlo“. A parlare sono il presidente della Commissione Scuola del Comune di Fiumicino, Ciro Sannino e la presidente della Commissione Urbanistica del medesimo Comune, Barbara Bonanni.

“Non è un problema nuovo ed è un tema che l’amministrazione ha a cuore da sempre – spiegano -. Prova ne siano le nuove aule di Maccarese destinate all’agrario, che il Comune ha messo gratuitamente a disposizione dell’istituto, e la possibilità di usare i locali della parrocchia di Santa Paola Frassinetti, anch’essa frutto della mediazione dell’amministrazione”.

“Com’è noto, gli istituti superiori sono competenza della Città Metropolitana – sottolineano Bonanni e Sannino – che per anni è rimasta sorda alle nostre richieste. Il Comune ha, da tempo, individuato un’area che ha segnalato alla Città metropolitana perché possa ospitare un nuovo edificio scolastico. Ma nessun progetto è stato presentato dall’ex provincia”.

“Da qualche mese la giunta della città metropolitana è stata rinnovata e questo ci fa ben sperare anche per una soluzione del problema di locali del Da Vinci – aggiungono -. Da neanche un mese, inoltre, il nostro sindaco siede in consiglio metropolitano, anche se da semplice consigliere e senza responsabilità di governo, e sta già lavorando a questo tema”. “Come abbiamo fatto in questi anni – concludono – faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare ai nostri ragazzi la possibilità di frequentare un ottimo istituto rimanendo nella loro città“.

