Giornata della Memoria, Zecchini: “Non dimentichiamo, per non ricadere negli errori”

Un sentito ‘Giornata della Memoria’. Anche dal mondo dello sport. Anche dai campioni azzurri che non dimenticano e non vogliono dimenticare. E far dimenticare. In modo che tragedie come lo sterminio degli ebrei durante la seconda guerra mondiale e altri genocidi avvenuti nella storia non accadano mai più. Lo scrive con profonda commozione e desiderio di far arrivare parole e cuore Alessia Zecchini sulla sua pagina ufficiale Facebook.

La Regina degli Abissi, che conquista record plurimi in tutto il mondo e vince ori preziosi nell’apnea, sempre più numerosi in fondo al mare, strappando etichette in piattaforma, più vicina possibile ai fondali marini, e torna in superficie, guidata dal talento, dal respiro e dal sole che l’aspetta nel mondo degli uomini, dona il suo ricordo a chi ha perso la vita in modo assurdo, per ‘non ricadere negli stessi errori’.

La campionessa mondiale scrive sui social: “L’olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria” – Primo Levi

Oggi, come ogni giorno, dobbiamo ricordare per non ricadere negli stessi errori che troppo spesso accadono nel mondo… Non dimenticatevi mai di avere un cervello e un cuore, non per giudicare ma per aiutare chi ne ha bisogno”.

Prima di tutto una persona e poi una campionessa che insegna e prende insegnamenti, dalla vita e dalla storia.

(foto@Cristina Camacho Puerta)

