Latina, isola pedonale sul lungomare sinistro l’ultima domenica del mese

Latina – Torna l’iniziativa del Comune denominata “Buona Domenica” per la valorizzazione della Marina e la promozione della tutela dell’ambiente e del benessere fisico. Con l’ordinanza n. 11 del 25 gennaio 2022 è stato infatti istituito, ogni ultima domenica dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile, il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, escluso autorizzati, Forze dell’Ordine e mezzi di soccorso, nel tratto di lungomare compreso tra Capoportiere e Rio Martino, dalle ore 09:00 alle ore 14:00.

Viene così realizzata un’isola pedonale e ciclabile di più di quattro chilometri in uno degli angoli più suggestivi della nostra città, tra il lago di Fogliano e il mare, che consentirà a cittadini e cittadine di godere delle bellezze naturali del nostro lungomare e del Parco Nazionale del Circeo nel pieno rispetto delle prescrizioni anti-Covid.

Il primo appuntamento è dunque per domenica 30 gennaio 2022. “In accordo con gli Hotel Fogliano e Tirreno – dichiara l’Assessore a Trasporti e Mobilità Dario Bellini – le cittadine e i cittadini potranno utilizzare a titolo gratuito i parcheggi delle due strutture ricettive”.

