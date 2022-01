Ostia, l’assistenza protesica “trasloca” ad Acilia. I cittadini: “Troppo difficile da raggiungere”

Ostia – L’assistenza protesica si trasferisce da Ostia ad Acilia.

Tra il 27 e il 28 gennaio, infatti, la sede del Servizio Protesica 2 del Distretto Municipio X sarà trasferita da viale Vega 3 a via del Poggio di Acilia 78 e pertanto, avvisa la Asl Roma 3 (clicca qui), gli operatori non saranno disponibili al pubblico nelle due giornate.

Ma non è questa l’unica difficoltà che lo spostamento del servizio dal Centro Paraplegici di Ostia all’entroterra creerà ai cittadini. “Il nuovo indirizzo – spiega a ilfaroonline.it Gabriele Pisu, presidente del comitato di quartiere Parco della Vittoria-Silvio Messina – è molto più difficile da raggiungere con i mezzi pubblici, soprattutto per chi arriva da Ostia”.

Mentre il CPO è a soli 200 metri dalla fermata Stella Polare, infatti, la stazione più vicina alla nuova sede dell’assistenza protesica, e cioè quella di Acilia, dista a piedi un chilometro: una “passeggiata” decisamente troppo lunga per chi ha già o ha bisogno di una protesi. Unica alternativa, prendere un altro mezzo: l’autobus 017.

“Non è facile, per chi ha disabilità tali da doversi recare al Servizio Protesica, prendere così tanti mezzi“, sottolinea Pisu. “E’ una decisione che creerà moltissimi disagi a tanti cittadini già fragili”.

La Asl Roma 3, intanto, ha confermato che a traslocare in via del Poggio di Acilia sarà l’intero servizio e che, d’ora in poi, chi avrà bisogno di ricevere assistenza protesica dovrà recarsi ad Acilia.

