Scuole senza aule a Fiumicino, Baccini: “Usiamo la caserma dei Carabinieri mai entrata in funzione”

Fiumicino – “La situazione delle scuole di Fiumicino è ormai diventata ingestibile e urgente da risolvere, perché molte famiglie, molti genitori ed anche i consigli scolastici, fanno presente a gran voce che è necessario adeguare le strutture alle esigenze didattiche”.

Queste le parole del consigliere Mario Baccini, coordinatore del centrodestra e delle liste civiche di Fiumicino, sull’emergenza che stanno vivendo diverse strutture scolastiche del territorio, aggiungendo: “Nonostante Fiumicino, proprio in questi giorni, sia agli onori delle cronache per il buon rendimento del Baffi (leggi qui), purtroppo, deve registrare che molti studenti rimarranno fuori dalle aule scolastiche perché mancano le strutture fisiche dove fare lezione. Ad oggi istituti di prestigio come il Leonardo da Vinci di Maccarese (leggi qui) si dividono in vari plessi e strutture di recupero che, tra l’altro fruiscono di stabili della Curia che, purtroppo, non potrà rinnovare la concessione.

Questa situazione deve finire. Il diritto allo studio è primario per le nostre generazioni. Per questo motivo ho scritto una lettera al presidente della Regione, Nicola Zingaretti, al sindaco di Città Metropolitana, Roberto Gualtieri, e al sindaco Esterino Montino, perché ciascuno, per la propria competenza, riesca a mettere in campo tutte le forze necessarie per realizzare una progettazione utile ad una scuola che sia davvero inclusiva, sostenibile e digitale e risponda alle esigenze di una città demograficamente in crescita.

Nel mio appello è primario il riconoscimento a Fiumicino di un grande plesso con annesso campus che possa davvero far fronte alle necessità educative e di formazione di una città che è rivolta verso il III millennio. Altresì, sappiamo bene che in questo momento l’urgenza va tamponata per questo nella mia proposta si ipotizza la possibilità di concordare con l’Arma dei Carabinieri l’utilizzo della caserma mai utilizzata; oppure di cambiare la destinazione d’uso e il progetto dell’Auditorium affinché divenga una struttura in cui organizzare la maggior parte dell’offerta scolastica. Non è più il tempo delle chiacchiere è ora di programmare, progettare e sostenere le necessità di studenti e famiglie che non possono essere costretti a spostarsi in altre città per poter usufruire di un servizio scolastico obbligatorio ed efficiente”,

