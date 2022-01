Caroccia: “Nuovo asfalto e nuovi cartelli stradali per le vie di Focene”

Fiumicino – “Sono in corso i lavori di rifacimento della segnaletica, in primis orizzontale, e successivamente verticale, su una buona fetta di territorio, come sta accadendo a Focene. Un intervento resosi necessario a causa di vari fattori quali: l’erosione dei cartelli stradali adiacenti al mare, la segnaletica oramai cancellata dai lavori delle aziende dei pubblici servizi o in altri casi semplicemente datata”.

Lo rende noto l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia, che spiega: “Nelle scorse settimane, sempre a Focene, si è provveduto al rinnovo del manto stradale in via dei Polpi e su un tratto di via delle Carenarie. Un progetto che proseguirà prossimamente, sempre con le stesse aziende dei pubblici servizi, che interverranno per il rifacimento totale della pavimentazione stradale anche in via di Focene”.

“Gli uffici dell’Assessorato ai Lavori Pubblici stanno ultimando poi le procedure di affidamento dei lavori del rifacimento della segnaletica stradale anche su Fregene, dove abbiamo riscontrato un’altra situazione di grande necessità, e dove contiamo, tra breve tempo, di iniziare gli interventi programmati”, conclude l’Assessore.

