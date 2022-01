Case in vendita a Rieti: le zone più servite

Una ricerca relativa a case in vendita a Rieti dovrebbe prima vertere sulle zone in cui si concentra un maggior numero di servizi sempre a disposizione dei cittadini. In questo modo, dopo aver individuato le aree strategiche da questo punto di vista e quelle più vicine alle attrazioni, sarà possibile trovare l’appartamento che fa per sé.

Case in vendita a Rieti: quali sono le zone più rinomate

La ricerca di case in vendita a Rieti richiede una conoscenza specifica delle zone più rinomate, o meglio di quelle che hanno una maggiore vicinanza alle attrattive turistiche più famose, o comunque alle aree con un maggior numero di servizi.

Tra i quartieri da menzionare della cittadina laziale vi sono quelli di Quattrostrade, della Madonna del Cuore e della zona industriale di Caimo. Da indicare per l’ambito delle vendite di appartamenti però anche i territori di Villa Reatina e Campoloniano. Tutti questi luoghi possono vedere durante l’anno un ottimo afflusso di turisti, che soggiornano a Rieti non solo per visitare i monumenti artistici e storici, ma anche i borghi circostanti e le località limitrofe.

Un’ottima zona per i propri investimenti immobiliari appartenente al territorio reatino poi può essere quella del quartiere medievale, identificata con il centro storico di Rieti. Questa porzione di territorio corrisponde alla parte della città più ricca dal punto di vista artistico e storico ed è anche arricchita dalla presenza della Cinta Muraria risalente al Duecento. Il territorio in questione è composto da numerosi palazzi storici, tra cui il Palazzo Comunale e il Palazzo Vicentini. Oltre a monumenti importanti, i territori indicati però sono fondamentali, se si desidera fare un investimento immobiliare, anche perché ben collegati a tutti i servizi che possono essere utili per soddisfare le esigenze di abitanti e turisti.

Le altre aree di interesse immobiliare

Per il settore delle vendite può essere importante anche l’area periferica di Rieti, non solo a causa dei numerosi monumenti religiosi, come chiese e resti di vecchi conventi, ma anche perché nelle vicinanze ci sono altri borghi medievali, tra questi Lugnano e Moggio. Tra le altre attrattive, si può segnalare il Convento di Greccio oppure la zona delle acque di Cotilia.

Non si deve dimenticare poi che la scelta di case in vendita nella periferia di Rieti può essere vincente anche per i paesaggi naturali meravigliosi, come quello del Terminillo, non molto distante e che fa da sfondo all’ambiente reatino.

Si può affermare che Rieti sia un punto strategico che sorge tra i monti Sabini e quelli Reatini. Parlando di scenari naturali poi non si può non indicare anche il quartiere dei Pozzi, che sorge nelle vicinanze del fiume Velino. Qui sono presenti altri palazzi storici e la zona era famosa nell’antichità in quanto dalle acque fluviali si ricavava una sostanza chiamata “guado”, elemento importantissimo per la realizzazione di materiali tessili di colore bluastro.

Per questa serie di motivi, le case in vendita in tutti questi luoghi citati possono rappresentare ottimi investimenti.