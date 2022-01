Covid, nel Lazio il 70% degli over 18 ha ricevuto la terza dose

Roma – “E’ stato raggiunto oggi, con tre giorni di anticipo, l’obiettivo del 70% di copertura con dose booster per gli over 18 anni. La campagna di vaccinazione prosegue speditamente con una attenzione particolare alla fascia pediatrica (5-11 anni) e alle donne in gravidanza. Il Lazio resta giallo“. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

(Il Faro online)