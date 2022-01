Maccarese, una targa in ricordo delle piccole Silvana Alocchi e Giacinta Paoletti Appignanesi

Fiumicino – “Sarà scoperta l’1 febbraio prossimo, alle 15, la targa che ricorda Silvana Alocchi e Giacinta Paoletti Appignanesi, le due bambine uccise a Maccarese durante un mitragliamento aereo il 6 gennaio 1944”. Lo fanno sapere, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Zingaretti, Angelo Petrillo, e il consigliere del Pd Fabio Zorzi.

“Come anticipato dal pannello informativo sulla storia delle due piccole installato il 31 gennaio dello scorso anno – spiegano -, la targa sarà posizionata al Giardino della Porta della riserva di Maccarese, in viale di Castel S. Giorgio”.

“La storia di Silvana e Giacinta, vittime innocenti della Seconda Guerra Mondiale, è parte integrante della storia della nostra Città – proseguono – per questo ci siamo fatti promotori, insieme alla consigliera Paola Magionesi e all’associazione TeRRRe, di questa iniziativa che ne tramanda la memoria e il ricordo, specialmente alle giovani generazioni verso cui abbiamo il dovere preciso di trasmettere il valore della storia in cui affondano le loro radici”.

“Ricordiamo, inoltre, che a seguito di una mozione votata in consiglio comunale proprio sulla storia di Silvana Alocchi e Giacinta Paoletti Appignanesi, si è stabilito di ricordare le due bambine ogni anno e intendiamo mantenere questo impegno” concludono Petrillo e Zorzi.

