Roma – Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma volti a verificare il rispetto delle norme per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 nel centro storico della Capitale e in provincia.

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo hanno eseguito verifiche presso 17 attività commerciali della zona, controllando in totale 125 persone e elevando sanzioni amministrative per complessivi 3.960 euro.

I titolari di cinque di attività – due bar, una lavanderia, una pizzeria e un’autoscuola – sono stati sanzionati per non aver esposto all’ingresso dei locali un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente. Il titolare e un dipendente di una lavanderia, invece, sono stati sanzionati perché sorpresi a lavorare senza indossare le mascherine.

I Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, con l’assistenza dei colleghi dei Nas di Roma, hanno multato il titolare di un alimentari-bar per l’inosservanza delle procedure volte a garantire la sicurezza igienica degli alimenti.

A Tivoli, i Carabinieri della locale Compagnia hanno eseguite le verifiche presso il capolinea dei bus in arrivo da Roma e presso le attività commerciali adiacenti, controllando in totale 178 persone , 12 delle quali sanzionate per il mancato utilizzo della prevista mascherina FFP2 e 8 per il mancato possesso del Green Pass.

Sul litorale, tra i comuni di Anzio, Nettuno e Ardea, i Carabinieri della Compagnia di Anzio hanno eseguito verifiche presso 8 negozi, identificando in totale 30 persone. Sanzionando il titolare di un Patronato – Caf sorpreso a lavorare privo di Green Pass.

Infine, ad Artena, i Carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato un 47enne del posto trovato in piazza della Vittoria sprovvisto di mascherina.