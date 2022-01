Roma, scende dal bus a Tiburtina e viene preso a calci e pugni senza motivo da un passante

Roma – Prende a calci e pugni un passante alla stazione Tiburtina, apparentemente senza motivo, quando gli agenti della Polizia Locale riescono a bloccarlo ed arrestarlo: è successo ieri pomeriggio alla stazione Tiburtina, quando un 30enne di nazionalità nigeriana è stato fermato dalle pattuglie del II Gruppo Sapienza dei caschi bianchi, mentre colpiva ripetutamente un uomo di 32 anni, appena sceso da un autobus della linea 409 al piazzale della Stazione Tiburtina. Gli agenti sono riusciti a fermare l’aggressore, nonostante il suo comportamento violento ed i continui tentativi di colpire chiunque si avvicinasse. L’uomo è stato arrestato ed il cittadino colpito ripetutamente al volto è stato trasportato per le cure del caso presso l’ospedale Umberto I.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

