Scandalo fondi Segreteria di Stato, il Vaticano ha venduto il palazzo di Londra

Città del Vaticano – Il palazzo di Londra, al centro anche di un processo in Vaticano, è stato venduto. Lo riferisce il Prefetto della Segreteria per l’Economia padre Juan Antonio Guerrero Alves. “Il contratto di vendita è stato firmato, abbiamo ricevuto il 10% del deposito e tutto sarà concluso nel giugno 2022. La perdita della presunta truffa, di cui si è parlato molto e che ora è sottoposta al giudizio dei tribunali vaticani, era già stata presa in considerazione nel bilancio. L’edificio è stato venduto al di sopra della valutazione che avevamo in bilancio e della valutazione fatta dagli istituti specializzati”, dice ai media vaticani.

La vendita del palazzo di Londra “è stata un’operazione condotta in piena trasparenza e secondo le nuove regole dei contratti vaticani”, riferisce il Prefetto della Segreteria per l’Economia. “Sono stati assunti un broker a Londra e uno studio legale, entrambi con una gara ristretta, così come una persona di fiducia a Londra per accompagnare il processo e rappresentare i nostri interessi. Il processo è stato accompagnato da un team della Santa Sede con alcuni aiuti professionali esterni da Roma. Sono state ricevute sedici offerte, quattro sono state selezionate, dopo una seconda tornata di offerte, è stata scelta la migliore”, spiega.

Per Guerrero Alves “sia il trasferimento dei beni della Segreteria di Stato all’Apsa che la vendita di Sloane 60, così come altre operazioni economiche speciali della Santa Sede, hanno rappresentato e rappresentano un lavoro di squadra interno con degli aiuti di professionisti esterni di cui abbiamo avuto bisogno. Abbiamo imparato molto gli uni dagli altri e abbiamo trovato un metodo di lavoro di squadra che non era molto praticato nella Santa Sede. E questo aiuta”, conclude.

