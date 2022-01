In alcuni casi Sicuramente ci sarà capitato di sentire delle persone che vogliono uno sgombero completo appartamenti e questa non è una cosa strana, ma sicuro è un’operazione complessa se si tratta appunto di un intera casa.

A volte le persone possono pensare di trovarsi davanti a un operazione molto costosa però in questo caso dobbiamo dire che non sempre è così perché dipende dall’azienda in questione con la quale ci si può mettere d’accordo in sede di sopralluogo in quanto quest’ultimo servirà un esperto della ditta per andare a valutare il tipo di lavoro che c’è da fare e cioè quante cose sono da eliminare e che volume hanno.

Infatti è chiaro che se ci si trova nelle situazioni in cui bisogna togliere dei mobili che sono ingombranti e quindi bisogna prima smontarli per poi buttarli nelle giuste discariche il lavoro sarà più faticoso e ci vorrà più tempo e quindi si pagherà di più è la stessa cosa vale per un discorso di logistica.

La logistica è una cosa determinante nel senso che se una persona abita in un piano molto altro e non c’è l’ascensore e dove quindi è difficile portare le cose fuori la ditta di sgombero avrà bisogno di un montacarichi o di una scala per fare il lavoro al meglio e tutto questo andrà a incidere sul preventivo che però si potrà decidere solo dopo il sopralluogo.

Nel momento in cui la ditta decide di fare il preventivo bisognerà mettersi d’accordo sul lavoro e sull’aspetto economico come abbiamo appena detto.

Ma esistono sgomberi che si può ottenere in maniera gratuita

Questo discorso a volte crea dei fraintendimenti perché spesso tante persone vedono su internet professionisti che offrono sgomberi gratuiti ma in realtà non si tratta di vere e propri esperti ma di persone che vogliono approfittare della fretta di chi vuole eliminare le cose dalla propria abitazione per fregarsene quindi non parliamo di una ditta.

Pensare che una ditta faccio questo lavoro gratuitamente è pura follia però in alcuni casi ci può essere uno scambio e cioè sarà l’esperto che nel momento in cui si accorge che il cliente ha degli oggetti ancora di ottimo valore che vuole buttare che non gli servono più e gli proporrà di darli per poi rivenderli in un mercatino specializzato per andare quindi a guadagnarci ea pagarsi il lavoro che fa con lo sgombero.

In questo modo a guadagnarci saranno entrambi le parti perché il cliente avrà uno scorporo della quota del preventivo e addirittura se gli oggetti valgono tanto si farà uno scambio alla pari mentre nel caso della ditta dovrà fare il lavoro come al solito però avrà a disposizione degli oggetti che si potrà rivendere e che addirittura può fargli guadagnare di più.

E così sarà tutto conveniente per entrambe le parti.

Però per fare questo bisogna mettersi d’accordo prima per evitare che ci siano equivoci o che il cliente si faccia delle illusioni e delle aspettative inutili e in tal senso un colloquio preventivo sarà perfetto per stabilire tutto a meglio