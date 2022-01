Anzio – Ultimata questa mattina la bonifica della grande area parcheggio La Piccola, a ridosso della stazione ferroviaria di Anzio, interessata da un importante progetto di riqualificazione dell’Amministrazione De Angelis.

Una bonifica straordinaria dell’area parcheggio La Piccola, acquisita al patrimonio comunale dall’Amministrazione De Angelis e interessata da un ambizioso progetto di riqualificazione, a ridosso della stazione ferroviaria di Anzio.

Sul posto sono intervenuti dieci operatori e numerosi mezzi dell’azienda AET, insieme all’Assessore alle politiche ambientali e sanitarie, Gualtiero Di Carlo, impegnato sul campo nel dare impulso a tutta una serie di interventi per la cura del territorio e per incrementare la raccolta differenziata.

