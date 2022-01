Anzio – Si è svolta nelle scorse ore, nella Sala Consiliare della Casa Comunale della Città di Anzio, la riunione operativa tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni sportive del territorio, che avevano partecipato alla manifestazione di interesse per l’utilizzo del nuovo Palazzetto dello Sport Giulio Rinaldi, ormai pronto per l’apertura. All’incontro hanno partecipato il Sindaco, Candido De Angelis, il Consigliere Comunale Delegato allo Sport, Massimiliano Millaci e le società sportive del territorio, impegnate nella pallavolo, nel basket, nel calcio a 5, nella ginnastica ritmica e nel pattinaggio artistico.

“Finalmente ci siamo – ha detto il Sindaco De Angelis, che ha seguito personalmente l’intero iter propedeutico all’imminente apertura – abbiamo raggiunto l’obiettivo di portare a compimento questa importante opera pubblica, ferma da troppo tempo, che si aggiunge al nuovo Stadio del Nuoto ed al potenziamento di altri impianti sportivi. Con il nuovo Palazzetto dello Sport, che la mattina sarà a disposizione delle scuole del territorio, abbiamo concretamente migliorato l’offerta di attività sportive e di tempo libero sul nostro territorio”.

Il nuovo Palazzetto dello Sport, istituito ed ora ultimato dall’Amministrazione De Angelis, che potrà ospitare circa 1.000 spettatori comodamente seduti, è costituito da un’area interna di 4.000 mq su due livelli e da un’area esterna/parcheggio di circa 5.000 mq. All’interno spogliatoi atleti, istruttori, servizi igienici, sala pronto soccorso, sala informazioni, l’atrio ad uso esclusivo degli atleti, con area contigua per gli esercizi di riscaldamento, uffici, locali magazzino, bagni per l’utenza e biglietteria. Il campo da gioco basket è 28X15, volley 17,95×9.

“Nella riunione operativa di questa mattina, in positiva e fattiva collaborazione con le società sportive, – afferma il Delegato allo Sport, Massimiliano Millaci – abbiamo definito un primo piano settimanale di fruizione del nuovo Palazzetto dello Sport, con la massima disponibilità ad andare incontro alle esigenze di tutti. Finalmente, dopo tanto lavoro, raggiungiamo un altro obiettivo che era parte integrante del nostro programma amministrativo”.

Al termine della riunione il Delegato allo Sport, Massimiliano Millaci, ha guidato la delegazione della società sportive alla visita del nuovo Impianto, che ha riscosso l’apprezzamento di tutti i presenti.

